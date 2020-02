Kaljulaid: upsakas toon Hiinaga suhtlemisel teeb Eesti välispoliitikale kahju

Raimond Kaljulaid leiab, et Hiina mõju suurenemine maailmas on üsna loomulik, kui arvestada seda, millise tõusu on teinud Hiina majandus. «Ma ei ole veel näinud riiki, mis sooviks omada väiksemat mõju ning vähem võimalusi oma huvide esindamiseks. Loomulikult Hiina soovib oma mõjuvõimu suurendada,» märkis ta.

Tema sõnul on Eesti ja Hiina suhted olnud senini head, millest Eesti on võitnud. «Kindlasti oleme me kõik huvitatud sellest, et eriti just majanduskoostöö valdkonnas oleks areng ka edaspidi positiivne,» seetõttu tuleb Kaljulaidi arvates valitsusel teha tööd selle nimel, et Eesti seisukohti selgitada ning põhjendada. «Seda on vaja teha sellisel moel, et ühekordsest arusaamatustest ei kasvaks välja püsivama iseloomuga probleeme kahepoolsetes suhetes,» ütles Kaljulaid.