EKRE volikogu nõuab apteegireformi tühistamist

EKRE volikogu avaldus: apteegireform peab teenima rahva huve

Viis aastat tagasi vastu võetud ja tänavu 1. aprillist jõustuma pidav apteegi omandireform oli juba seaduse väljatöötamise ajal probleemne, sest ei arvestatud seaduse sotsiaalmajanduslike tagajärgedega. Praeguseks on selge, et reform, mis annaks apteekide pidamise õiguse ainult proviisoritele, ei täida oma eesmärki ega aita kaasa turukonkurentsi suurendamisele ja hindade langusele.

Kui apteegireform praegusel kujul käivitub, jäävad hulgimüügifirmad JOKK-skeeme ja variisikuid kasutades endiselt turgu kontrollima, samas on sulgemisohus enam kui sada apteeki üle Eesti, eelkõige maapiirkondades. Sellega väheneks nii ravimite kättesaadavus kui ka konkurents jae- ja hulgiturul. Radikaalne muudatus, mille vastuvõtmist põhjendati sooviga langetada ravimite hinda ning parandada teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust, ei too rakendumisel lähemale ühtegi neist eesmärkidest. Pigem on oht, et juhtub vastupidine.