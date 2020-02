Kaja Kallas: Reformierakond pakub valitsusele positiivse alternatiivi

«Meie positiivset alternatiivi Eestile on väga lihtne sõnastada. Me seisame avatud ja sõbraliku Eesti eest, kus kõiki ühiskonnagruppe koheldakse lugupidamisega. See on Eesti, kus hinnatakse edasipüüdlikkust, eraalgatust ja võimalust igakülgseks eneseteostuseks. Eesti, mis on avatud uutele ideedele ja inimestele, sest meil on tark ja enesekindel rahvas ning puhas loodus. Eesti, kus hoitakse meie rahvusvahelist mainet ja ei norita tüli Venemaaga» ütles Kallas.

Kallas tõi välja kolm poliitikavaldkonda, milles Reformierakond plaanib lähiajal algatustega välja tulla.

«Haridusest rääkides ei saa mööda eestikeelsest haridusest. Nimelt me näeme nii PISA testide tulemustest kui ka tööturu statistikast seda, et inimesed, kes Eestis eesti keelt ei räägi, saavad halvema hariduse ja seetõttu ka kehvema palgaga töökohad,» ütles Kallas. Tema sõnul ei saa eestikeelsele haridusele üleminek ei olla järsk, vaid alustada tuleks lasteaedadest, et kehva eesti keele oskusega lapsi enam peale ei kasvaks.

«Loomulikult peab plaani väljatöötamisse olema kaasatud venekeelne kogukond. Võiks mõelda ka ühe riigigümnaasiumi tegemist puhtalt vene keele ja kultuuri suunaga nagu on saksa gümnaasium või inglise kolledž. Suurendada tuleks eesti keele õpetajate hulka, et ükski soov õppida eesti keelt ei jääks selle taha, et õpetajaid lihtsalt ei ole,» sõnas Kallas.

Teiseks vajab Eesti Kallase sõnul majanduslikku suunanäitamist ja kaasaegset maksukorraldust. «Reformierakond töötab selle nimel, et Eesti maksusüsteem oleks edasipüüdlikkust soosiv ja ei karistaks töötegijaid ega maksustaks keskmist vanaduspensionit,» märkis Kallas.

Kolmandaks märkis Reformierakonna esimees ära kliimapoliitika. «Eestil oleks suurepärane võimalus näha majanduslikke võimalusi kliimaneutraalsuse poole liikumisel, sest kliimapöördega seonduv hakkab mõjutama meie elu väga laialdaselt alates pangandusest ja lõpetades põllumajandusega. Nii nagu me haistsime digitaalse revolutsiooni pakutavaid võimalusi enne teisi, peaksime ka siin tegutsema kiirelt ja targalt,» ütles Kallas.

Poliitilisest olukorras rääkides ütles Kaja Kallas, et vaidlus pensionisüsteemi lõhkumise üle on valitsuskoalitsiooni lühiajaliselt küll rohkem kokku sidunud, aga kuna tegemist on pikaajalist negatiivset mõju avaldava poliitilise sammuga, siis on Reformierakond seisnud jõuliselt teise pensionisamba lõhkumise vastu.