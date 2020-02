Madison kutsuks valitsust kritiseerivad suursaadikud tagasi

«Täna varahommikul tuli uudis, et Trump on tagasi kutsunud Gordon Sondlandi, suursaadiku Euroopa Liidu juurest, kuna ta pöördus «tagandamisprotsessis» presidendi vastu. Siit on mida õppida ka Eestil - riiki ei saa teenida suursaadikud ja diplomaadid, kes ei suuda järgida professionaalselt riigi poliitilist liini,» kirjutas Madison sotsiaalmeedias.