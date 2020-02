Reformierakonna juht Kaja Kallas jõudis aasta esimesel kuul oma nimega meediasse peaaegu poole vähem kui detsembris, kuid meediamainingute edetabelis oli üllatav tõusja – lausa neljandale kohale – keskerakondlane Kalev Kallo. Tõsi, mitte küll riigikogus tehtud töö tõttu, vaid Savisaare-protsessis süüdimõistva kohtuotsuse järellainetuses.

Nii nagu Kallo ei jõudnud meediasse riigikogus tehtud töö tõttu, ei saa ka keskerakondlaste Martin Repinski ja Aadu Musta tavapärasest oluliselt tihedamalt meediasse jõudmist kirjutada nende leivatöö arvele. Repinski paistis silma oma erakordselt keerulise eraelu tõttu ning Musta tõid tähelepanu alla segased ajad Keskerakonna Tartu piirkonnas, mis päädisid võimuliidust väljaviskamisega.

Poliitikute ja erakondade meediamainingute andmed on pärit meediamonitooringuettevõttest BMMG.

Jaanuaris mainiti riigikogu liikmeid meedias kokku 4613 korda, detsembris aga 4837 korda. See tähendab, et jõulurahu tähe all möödunud pool detsembrit jätkus ka jaanuari esimestel nädalatel üsnagi rahulikult.

Kaja Kallas siiski ei ole meediapildilt kadunud, vaid pigem oli tema detsembrikuu mainingute arv ebatavaliselt kõrge, seda eelkõige tänu kirglikule valitsuse umbusaldamisele kuu keskel.

Sarnaselt riigikogule on ka valitsus alustanud aastat palju rahulikumalt võrreldes möödunud aasta lõpuga. Kokku mainiti meedias ministreid 5574 korral, samas kui detsembris oli pea poolsada mainimist enam, rääkimata novembrist, mil ministrite kogumainimiste arv ületas 9500. Näha on ka, et pärast EKRE «pahandusministrite» väljavahetamist on meediapildis EKRE ministrid oluliselt vähem nähtavad, kui poleks ministriperekond Helmet, siis ei kuuleks avalikkus EKREst valitsuse kontekstis pea üldse.