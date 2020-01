Helme on apteegireformi vastuvõtmise suhtes optimistlik

Küsimusele, kas EKRE loodab riigikogus saada piisava toetuse oma eelnõule, vastas Helme, et ta on optimistlik: «Ma olen optimistlik, sest ma olen veendunud, et neid praeguse reformi pooldajaid on (riigikogus) natuke üle 20 ja ma olen veendunud, et praeguse reformi vastaseid on umbes kaks korda rohkem. Nüüd on küsimus, et mida teevad need, kes on vahepeal ehk soo.»