INTERVJUU ⟩ Eesti seitsmes eurosaadik Riho Terras pürgib kahte komisjoni

Terrase kinnitusel soovis ta saada Euroopa Parlamendis tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni liikmeks. Kas nii ka läheb, ta veel kinnitada ei saanud. «See arutelu veel käib ja kindlat teadmist ei ole,» sõnas Terras.

Kuidas selline valik tuli?

Ma arvan, et on mõistlik, kui Euroopa Parlamendis on Eestile olulistes komisjonides Eesti inimesed. Kindlasti on need kaks komisjoni Eesti jaoks olulised.

Need olid teie esimesed eelistused?

Jah.

Miks mitte väliskomisjon? (Väliskomisjoni kuulub ka julgeoleku ja kaitse allkomisjon – A.P.]

Sellepärast, et seal on ees kaks Eesti välisministrit [Urmas Paet ja Sven Mikser – A.P.] ja ma usun, et nad suudavad Eesti huvide eest seal väga põhjalikult seista.

Mida soovite tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis ära teha? Mis oleks teie prioriteet?

Laske mul ikka atra seada nüüd. Pean end kurssi viima sellega, mis seal toimub ja kuidas asjad on. Aga kindlasti on Eesti arengus väga oluline roll, kuidas Euroopa Liidus tulevik välja näeb, ja energeetikast on ka palju viimasel ajal juttu olnud. Kindlasti on seal olulisi teemasid, mida saan endale selgeks teha ja siis Eesti huvide eest seista.

Tööstuskomisjonis on asendusliikmetena Marina Kaljurand ja Andrus Ansip. Kas olete nendega juba mõtteid põrgatanud?

Ma ei ole veel Euroopa Parlamendi liige ega ole käinud ja vestelnud Brüsselis kellegagi veel mitte ühtegi silpi. Lähen esmaspäeval. Olen täiesti kindel, et kõigi Eesti esindajatega saab koostöö hea olema ja ma kindlasti loodan, et vanemad, kogenumad kolleegid toetavad ja aitavad mind.

Kui saaksite põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni asendusliikmeks, oleksite seal ainus eestlane.

Just.

Kui palju saaksite seal põllumajandusteemadel kaasa rääkida? Ja üldse: kui südamelähedane see teema teile on?

Täpselt nii palju, kui üks asendusliige saab seda teha. Ma usun, et komisjoni tööst saab täielikult osa võtta, lihtsalt hääletamised on siis erinevatel juhtudel erinevad. Niimoodi olen aru saanud – ega ma ei tea. Põllumajandusteemad on Eesti ja Eesti põllumeeste jaoks väga olulised. Loomulikult põllumeeste toetused on üks nendest teemadest.

Kui minult küsiti, millistes komisjonides ma olla tahaksin, nimetasin need kaks komisjoni, eelistamata ühte teisele, ning arvates, et need on keerulised ning tiheda konkurentsiga ning et ühe neist ma saan. Sellest ka lähtun.

Aasta tagasi liitusite kaitsetööstus- ja robootikaettevõttega Milrem Robotics. See tähendab, et nüüd peate sealt lahkuma?

Jah, täna on mul viimane päev Milrem Roboticsi kaitsevaldkonna presidendina. Aga omanikud soovisid, et ma nõukogus jätkaksin, ja ma kavatsen seal jätkata.

Kas see valdkond, kaitsetööstus- ja robootika, peaks aimu andma võimalikest valdkondadest, milles saaksite tööstuskomisjonis kaasa rääkida?

Nii palju kui võimalik kavatsen ma Eesti ettevõtete huvide eest seista.

Kui palju kavatsete kohalikus poliitikas kaasa rääkida, erakonnale toeks olla?

Ma kavatsen olla erakonna Isamaa liige nii palju, kui see vajalik ja võimalik on. Olen valitud Isamaa volikokku. Rohkemale ma pole praegu ka mõelnud. Vaja esimesed asjad esimesena teha.

Kui tihti saate edaspidi Eestis käia?

Ei oska vastata sellele. Ma elan Hollandis, töötan Brüsselis, Eestis käin nii palju, kui vaja.