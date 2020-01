Apteegireformi tahavad muuta nii EKRE kui sotsid

Uued muudatusettepanekud esitati kaks kuud enne seda, kui viis aastat tagasi riigikogus vastu võetud apteegireformi üleminekuperiood läbi peaks saama. See tähendab, et kõik hulgimüüjad peaksid 1. aprilliks endale kuuluvatest apteekidest loobuma ning iga apteegi omanikuks peab olema 51 protsendi ulatuses proviisor.

EKRE eelnõu eesmärk on kaotada ära apteekide omandipiirangud ning anda apteegipidajatele ja tervihoiuteenuse osutajatele õigus osta ravimeid otse ravimite tootjalt. «Sellega tagatakse ravimiturul vaba konkurents, mis parandab ravimite kättesaadavust ja suurendab tootevalikut,» ütles EKRE fraktsiooni esimees Siim Pohlak eelnõu tutvustades. Pohlaku sõnul soovitakse nii ära hoida apteekide sulgemine 1. aprillil.

«Riigil on võimalik ennast kehtestada. Tõestada, et ta ei ole paari ettevõtja pantvang ja samal ajal tegelikult ka minimeerida riski, et keegi jääb 1. aprillil ravimiteta,» sõnas Ossinovski eelnõu tutvustades.