Riigikogu muutis kodakondsuse seadust

Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seadus puudutab alaealisi, kelle üks vanematest on määratlemata kodakondsusega ja teine vanem välisriigi kodanik. Alaealine saab seadusliku esindaja taotlusel Eesti kodakondsuse, kui tema vanem või vanavanem oli 1991. aasta 20. augusti seisuga Eesti elanik.

Kui Eesti kodakondsust sooviv alaealine on teise riigi kodanik, peab ta selle riigi kodakondsusest eelnevalt loobuma. Valitsuse otsus Eesti kodakondsuse andmise kohta jõustub päev pärast seda, kui volitatud valitsusasutusele on esitatud tõend, et isik on muu riigi kodakondsusest vabastatud.

Sotsiaaldemokraatide nimel sõna võtnud Jevgeni Ossinovski osutas tähelepanu, et Vene kodakondsusest saavad alaealised loobuda alles siis, kui laps saab täisealiseks. Nii jäävad seadusemuudatust 2019. aasta seisuga kõrvale ligi 1300 last.

«Minu hinnangul ei ole see väärikas nende 1300 suhtes, aga olles omalt poolt teinud, ma usun, kõik, mis võimalik on olnud, selleks et kutsuda üles konstruktiivsele lahendusele selles küsimuses, riigikogu enamus on lükanud need ettepanekud tagasi, siis eks nende 1300 lapsevanemate jooksutamine, nende üle irvitamine minu hinnangul jääb siis tegijate südametunnistusele,» selgitas Ossinovski riigikogus. Sellele probleemile on tähelepanu osutanud ka õiguskantsler Ülle Madise, toonitades, et riik ei tohi anda inimestele eksitavaid sõnumeid.

Samas pidas Ossinovski positiivseks, et 130 last saavad võimaluse saada ilma eksamite sooritamiseta Eesti kodanikuks. Ossinovski avaldas lootust, et parlamendis jätkatakse arutelu ka selles osas, et anda kõigile 1500-le lapsele õigus Eesti kodanikuks saada.

Keskerakonna fraktsiooni esindaja Andrei Korobeinik pidas tegu edasiminekuks kodakondsuspoliitikas. «See ei kaota hallide passide probleemi küll täielikult, kuid vähemalt kaotab nende taastootmise,» ütles Korobeinik. Samuti avaldas ta lootust, et lihtsustatud korras kodakondsuse saamine aitab noortel paremini ühiskonda sulanduda.