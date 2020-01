Terras alustab seitsmenda Eesti saadikuna Euroopa Parlamendis

«Vabariigi valimiskomisjon koguneb neljapäeval, et kinnitada valimistulemused, mille kohaselt Riho Terras saab seitsmendaks Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikuks,» ütles valimisteenistuse juht Arne Koitmäe esmaspäeval ERR-ile. «See on analoogne otsus nagu teised valimistejärgsed otsused. Ilmselt veel samal päeval edastatakse otsus Euroopa Parlamendi vastavale talitusele, mis tähendab, et Terras saab esmaspäeval, 3. veebruaril igal juhul saadikuna tööd alustada,» jätkas ta.