AMETLIK ⟩ Valitsus saatis usaldushääletusega seotud pensionireformi eelnõu riigikokku

«Valitsus andis täna heakskiidu pensionireformile, millega väärtustame iga pensionikoguja vabadust kindlustada endale väärikas vanaduspõlv,» teatas peaminister Jüri Ratas pressiteate vahendusel. Ratas toonitas, et praegu kehtiv teise pensionisamba süsteem vajab parandamist, mistõttu seisab valitsus iga inimese õiguse eestteha oma tulevikuvalikuid pensionisüsteemis.

«Teise samba senine regulatsioon on olnud liialt jäik ja sellele suurema paindlikkuse lisamine on ammu vajalik. Võrreldes varasemaga tuleb juurde uusi võimalusi kogumiseks ja liitumiseks – vajadusel saab ka sambast lahkuda ja noored võivad hiljem koguma hakata. Oluline on leida endale sobivaim valik ja kogumist mitte ära unustada,» ütles rahandusminister Martin Helme.