Riigikogu liikmed moodustasid üksinda last kasvatavate vanemate toetusrühma

Last üksi kasvatavate vanemate ja isikute toetusrühma esimehe Siret Kotka (Keskerakond) sõnul on toetusrühma eesmärgiks märgata ühiskonnas senisest enam peresid, kus vanem või last hooldav isik kasvatab last üksinda. «Tihti on nendes peredes rohkem majanduslikke, sotsiaalseid ja psühholoogilisi probleeme ning erinevad uuringud kinnitavad, et sellise elumudeli juures on just lapsed kõige õnnetumad,» ütles Kotka. «Toetusrühma esimehena soovin pakkuda võimalikke lahendusi nende perede arengut toetava keskkonna loomisel,» selgitas Kotka. Toetusrühma esimees on Siret Kotka ja aseesimees Signe Riisalo. Toetusrühma kuuluvad veel Riina Sikkut, Helmen Kütt, Oudekki Loone, Marek Jürgenson, Merry Aart ja Jaak Valge.

Eesti – Horvaatia parlamendirühma esimees Anneli Ott (Keskerakond) ütles, et Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja on sel poolaastal Horvaatia. «Ajal, mil Horvaatia on suurema tähelepanu all, annab see võimaluse Euroopa Liidu liikmesriigiga senisest tihedama koostöö arendamiseks ka kahepoolselt,» ütles Ott. «Horvaatia on meie hea partner Euroopa Liidus ja koos saame seista selle eest, et liidu laienemine jätkuks ning et liitumiskutse saaksid ka need Balkani riigid, kel seni pole veel liikmestaatust,» leiab Ott. Eesti – Horvaatia parlamendirühma esimees on Anneli Ott ja aseesimees Jüri Jaanson. Parlamendirühma kuuluvad Marika Tuus-Laul, Natalia Malleus, Tõnis Mölder, Kalev Kallo, Urve Tiidus, Kalle Laanet, Madis Milling, Kalle Grüthal, Peeter Ernits, Ruuben Kaalep, Tarmo Kruusimäe, Aivar Sõerd ja Ivari Padar.