Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on õpetajate palgatõus ministeeriumi prioriteet ning tal on hea meel, et viimase viie aastaga on see tõusnud. «Mul on hea meel, et viimase viie aastaga on Eesti õpetaja keskmine palk tõusnud ligi 32 protsenti ja õpetaja alampalk 39 protsenti,» rääkis Reps. «Oleme kõige kiirema õpetajate palgakasvuga OECD riik ning nii peame kindlasti samal kursil jätkama.»