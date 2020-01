Martin Helme: EKRE tuleb välja apteegireformi muutva eelnõuga

«Meie teeme jätkuvalt tööd selle nimel, et seda (apteegireformi – toim) ära hoida. Me ei ole leppinud, et see seadus sellisel kujul kehtima hakkab,» sõnas Helme. Tema sõnul tahab EKRE apteegiturgu liberaliseerida ning kavatseb eelnõu tutvustada lähema kahe nädala jooksul.

Kuna ülejärgmine nädal on riigikogus istungitevaba, siis teoreetiliselt peaks EKRE seda esitlema järgmisel nädalal. Postimehele teadaolevalt ei ole aga EKRE riigikogu fraktsioonis apteegireformi muutmise eelnõu tegemist veel arutanud.

Alles detsembri keskpaigas prooviti riigikogus apteegireformi tagasi pöörata, ent see katse kukkus läbi.

Tänases Postimehes avaldas mitu poliitikut arvamust, et ühelegi apteegireformi puudutavale ettepanekule ei leidu riigikogu enamuse poolehoidu. Näiteks apteegireformi tühistamise pooldaja Priit Sibul (Isamaa) ütles, et tal ei ole kavas reformi tagasipööramise eest võidelda. «Hetkel ei ole mul plaane ega mulle teadaolevaid plaane. Minul on teada, mis on parlamendi häälte seis, ja kui ma tean, et ma jään teist korda ka alla, siis mitu korda peab inimene ronima pea ees ahju,» ütles Sibul.