Valitsus jagab haridustoetuseks üle 300 miljoni euro

Võrreldes 2019. aastaga on haridustoetuse maht kasvanud 12 miljonit eurot, seal hulgas õpetajate tööjõukulude toetus 10 miljonit eurot. Haridustoetusest 285 miljonit eurot, mis on ligi 80 protsenti haridustoetuse mahust, on ette nähtud õpetajate tööjõukuludeks, teatas valitsus.