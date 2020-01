Õiguskantsler leidis pensionireformi plaanis mitu küsitavust põhiseaduse suhtes

3. Anda inimestele võimalus loobuda teise sambasse maksete tegemisest. Juba kogutud raha jääb pensionifondi ning makstakse välja siis, kui inimene jõuab pensioniikka. See ei ole vastuolus ka sotsiaalmaksu eesmärgiga, sest raha makstakse välja pensionieas (või piiratud põhjendatud juhtudel, nt töövõime kaotus).

Muudatuste rakendamiseks on vaja rohkem aega

Inimestel, organisatsioonidel ja ettevõtjatel, keda reformiseadus puudutab, peab oma tegevuse ümberkorraldamiseks olema piisavalt aega, märkis Madise. Tegu on olulise muudatusega, mis muudab täielikult kogumispensioni süsteemi ning lisaks on võimalike puudutatud inimeste hulk väga suur, ligi 740 000 teise sambaga liitunut ning lisaks need, kes saavad samuti võimaluse teise sambaga liituda.

Seadus paneb ulatuslikke kohustusi ja toob kaasa lisakulusid fondivalitsejatele, pensionikeskusele, kindlustusandjatele, kellel on vaja piisavalt aega muutunud õiguslikest reeglitest arusaamiseks ning nende ettevalmistamiseks ja rakendamiseks. Madise toonitas, et ettevalmistusteks on vaja aega ka riigiasutustel.

Kuna inimestel on võimalik pensionireformi jõustumise järel valida, kas lahkuda pensioni teisest sambast, sinna jääda või kasutada näiteks investeerimiskontot, on oluline et võimalus pensioni investeerimiskontot kasutada loodaks kohe, mitte pool aastat pärast seda, kui on antud võimalus pensioniraha välja võtta.

«Kui reformi väidetav eesmärk oli anda inimestele paremaid võimalusi ise oma raha investeerida, takistab niisugune olukord reformi eesmärgi saavutamist,» märkis Madise. Nii peaks seaduse jõustudes olema pensioni investeerimiskontoks tehniline valmisolek nii pensioniregistri pidajal kui ka kontosid haldavatel pankadel.

Kui piisavalt aega ei jäeta, võidakse sellega kaasneva segadusega kahjustada ka pensioniosakute omanike ja pensionisaajate õigusi. Samuti tähendab seaduse kiire jõustamine lisakulutusi kohustatud isikutele, kes peavad kiirustades tegema IT-arendusi ning ei pruugi nendega õigeks ajaks valmis jõuda. Näiteks on pensionikeskus välja toonud, et piisav aeg ettevalmistuste tegemiseks oleks 18 kuud pärast seaduse vastuvõtmist. Seega ei pruugi ettevalmistuseks antav aeg olla piisav ka juhul, kui seadus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Samuti tõi õiguskantsler välja, et muudatusega pole välistatud, et fondivalitsejad võivad sattuda olukorda, kus nad ei suuda uute kohustuste täitmise tõttu täita neile teiste seadustega pandud piiranguid (näiteks hoolsuskohustus ja investeerimispiirangud). Samuti ei pruugi fondivalitsejal olla võimalik osakuomanikke võrdselt kohelda, sest osakute kiire tagasivõtmise olukorras ei pruugi see õnnestuda. Finantsinspektsioon on leidnud, et turuosalised võivad seista keerukate valikute ees, kus mõlemad valikud viiksid vastuoluni seadusega. «Kuidas on sellises olukorras kaitstud pensionifondi osakuomanike huvid?» uuris õiguskantsler.

Madise tegi ettepaneku kehtestada teisest sambast väljumine üksnes edasiulatuvalt; reguleerida detailselt teisest sambast väljumise kord, näiteks see, millise aja jooksul ja millise osaga varast võib väljuda ning reguleerida küsimust, kes kannab sambast väljumise kulud.