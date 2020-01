Peaministri ülesannetes Mart Helme vihjas riigikogu ees vangerdustele valitsuses

Kuna peaminister Jüri Ratas on lähetusel Davosis, täitis peaministri ülesandeid siseminister Mart Helme. Teiste teemade hulgas uuriti Helmelt reaktsiooni kohta sotsiaalministeeriumi kampaaniale. Nimelt korraldab sotsiaalministeerium 6. jaanuarist 16. veebruarini kestva kampaania «Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed». Kampaania toob tähelepanu keskmesse lood koolikiusamisest, võõrtööjõust, rahvusvähemustest, puudega inimestest ja usulistest veendumustest. Selle peale on teravalt reageerinud EKRE juhid Mart ja Martin Helme, öeldes, et sotsiaalministeeriumi käivitatud tolerantsikampaania on neile näkku sülitamine ja kui see kampaania on sotsiaalminister Tanel Kiige heakskiidu saanud, siis ühel hetkel nad ei saa temaga enam ühes valitsuses olla.

«Me ütlesime, et me ei saa sellise stiili jätkumise korral selle ministriga samas valitsuses olla. Võib-olla te teete siit laienduse järelduse näol, et võimalik on hoopiski mitte valitsusest lahkumine, vaid valitsuses vangerduste tegemine, kui me räägime nüüd sellise mõttekäigu lahti seletamisest,» selgitas Helme riigikogu infotunnis.

Samas lisas ta, et head poliitikud oskavad omavahel läbi rääkida ja võib-olla leppida kokku, et rohkem konflikte teatud küsimustes osapoolte vahel ei tekitata. Riigikogu liige Jaak Juske (SDE) osutas seepeale tähelepanu, et sotsiaalministeerium jätkab ka tulevikus seksuaalvähemuste õigusi puudutavate kampaaniate tegemist. «Kas te siis nõuate härra ministri lahkumist või lahkute ise valitsusest?» küsis Juske.

Helme sellele küsimusele otse ei vastanud, vaid selgitas, et aprillis seisab ees riigi eelarvestrateegia arutamine. Sellele eelneb revisjon, mille käigus vaadatakse üle kulutused ning nende vajalikkus. «Sotsiaalministeeriumis on väga palju erinevaid kuluridasid, mida kindlasti on võimalik ümber suunata, antud juhul võib-olla ka, kui ma õigesti mäletan, umbes nelja miljoni kasutamine igasuguste propagandakampaaniate tegemiseks on võib-olla hoopis mõistlikum ümber suunata puuetega inimeste, üksikemade, üksi elavate vanurite ja muude niisuguste sotsiaalsete gruppide toestamiseks, aitamiseks ja vajaduse korral ka omavalitsustele lisaressursi andmiseks,» sõnas Helme, lisades, et tegu on poliitilise valikute küsimusega, mida hakatakse tegema lähikuudel.

«Kas teie meelest pole puuetega inimesed, teise nahatooniga inimesed, homoseksuaalsed inimesed ja muidu erinevad inimesed siis sama palju inimesed?» uuris Heidy Purga (Reformierakond) Helmelt.

«Me peame kõiki inimesi võrdseteks. Me teame seda, et nii Eesti seadused kui ka rahvusvahelised seadused tagavad kõikidele inimestele inimõigused ja kodanikuõigused,» selgitas Helme. Sestap ei peaks tema sõnul tegema kampaaniaid, kus tuuakse eraldi gruppe välja.