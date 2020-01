Peaministri ülesannetes Mart Helme vastas riigikogu saadikute küsimustele

Kuna peaminister Jüri Ratas on lähetusel Davosis, täitis peaministri ülesandeid siseminister Mart Helme.

Urmas Kruuse (Reformierakond) uuris Helmelt jälitustegevuse kohta. Detsembri alguses kirjutas Pärnu Postimees endise maaeluministri Mart Järviku kohtumisest Tori rahvaga, kus Järvik ütles, et leidis ministri kabineti laest pealtkuulamisseade. Väidetavalt saatis Järvik selle kohta kirja ka Helmele. «Kas Mart Järvik lihtsalt valetas või pidasite tema juttu luuluks, et te ei asunud seda nn informatsiooni kontrollima? Sest ei ole väga loogiline, et kui üks Eesti Vabariigi minister ütleb, et teda kuulatakse pealt või tema kabinetis on pealtkuulamisaparaat, siis sellele ei reageerita,» uuris Kruuse.

Helme sõnul polnud vaja järelkontrolli Järviku kontrolli tegema minna, sest Järvik oli selleks hetkeks ministriametist lahkunud. «Nüüd on ajakirjanduses olnud ka teave selle kohta, et seal kabinetis olevat olnud mingi wifi võimendusseade, mis andis seesugust signaali, mida eksminister Järvik pidas pealtkuulamisseadmeks. Minu arvates on sellega kogu teema ammendunud ja mingisugusest ebaseaduslikust jälitustegevusest kogu teema puhul ei ole põhjust rääkida,» selgitas Helme.

«Kui lugupeetud riigikogu liige pöördub kirjalikult ja palub, et me teeksime sellessamas maaeluministeeriumi kabinetis n-ö kontrollreidi, siis loomulikult me teeme seda, kui teie süda muidu rahule ei jää. Loomulikult teeme! Aga antud hetkel ma ei arva, et riikliku ressursi kulutamine oleks efektiivne ja annaks tulemusi,» lisas Helme.

Annely Akkermann (Reformierakond) tegi seepeale ettepaneku üle kontrollida Mart Järviku kui Maaelu Sihtasutuse nõukogusse määratud liikme praeguse kabineti. «Kuna Mart Järvik on endiselt Eesti riigis väga kõrgel ametipostil ja teda tõenäoliselt jäi vaevama see tunne, et teda kuulatakse pealt ja jälgitakse, siis võib-olla te tema rahustuseks siiski kontrollite läbi tema praeguse kabineti,» sõnas Akkermann.

Helme hinnangul on taolise teema tõstatamine kiusuajamine Järviku suhtes.

Vangerdused valitsuses?

Sotsiaalministeerium korraldab 6. jaanuarist 16. veebruarini kestva kampaania «Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed». Kampaania toob tähelepanu keskmesse lood koolikiusamisest, võõrtööjõust, rahvusvähemustest, puudega inimestest ja usulistest veendumustest. Selle peale on teravalt reageerinud EKRE juhid Mart ja Martin Helme.

«Me ütlesime, et me ei saa sellise stiili jätkumise korral selle ministriga samas valitsuses olla. Võib-olla te teete siit laienduse järelduse näol, et võimalik on hoopiski mitte valitsusest lahkumine, vaid valitsuses vangerduste tegemine, kui me räägime nüüd sellise mõttekäigu lahti seletamisest,» selgitas Helme riigikogu infotunnis.

Samas lisas ta, et head poliitikud oskavad omavahel läbi rääkida ja võib-olla leppida kokku, et rohkem konflikte teatud küsimustes osapoolte vahel ei tekitata. Riigikogu liige Jaak Juske (SDE) osutas seepeale tähelepanu, et sotsiaalministeerium jätkab ka tulevikus seksuaalvähemuste õigusi puudutavate kampaaniate tegemist. «Kas te siis nõuate härra ministri lahkumist või lahkute ise valitsusest?» küsis Juske.