Helve Särgava liitub Keskerakonnaga

«Neljapäeval on meil fraktsioon koos ja siis, arvan, oleme üksmeelselt nõus teda oma fraktsiooni vastu võtma,» kommenteeris Tallinna linnavolikogu asejuht, keskfraktsiooni kuuluv Toivo Tootsen.

Kuuldusi, et Särgavale on pakutud volikogu asejuhi kohta ehk Tootseni ametit, ei soovinud Tootsen pikemalt selgitada. «Kõigepealt võtame ta fraktsiooni vaastu, siis vaatame, millises komisjonis ta osaleda soovib. Võtame samm-sammult,» sõnas ta.

Vastates küsimusele, kas Tootsen on nõus loobuma volikogu asejuhi kohast, ei soovinud ta sündmustest ette rutata. «Praegu on sellest kõigest vara rääkida.»

«Särgava on väga lugupeetud inimene ja ma arvan, et meie fraktsioonil on ainult hea meel, kui selline inimene meie hulka tuleb,» sõnas Tootsen.