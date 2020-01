FOTOD ⟩ Ekskohtunik Helve Särgava liitub Keskerakonnaga

Endine kohtunik Särgava kinnitas pressikonverentsil, et otsustas liituda Keskerakonnaga. Särgava sõnul oli tal vestlusi mitme erakonnaga, kuid liisk langes Keskerakonnale, sest seal tunneb ta end kõige paremini. «Ma olen lihtne maatüdruk, lihtsast maakodust. Kui ma olen vaadanud Eestis üleüldiselt erakondi, siis minu meelest Keskerakond on lihtsa inimese erakond,» selgitas ta partei valikut. Särgava sõnul kavatseb ta jätkata, kuni jaksu poliitikaga tegeleda veel on.

Erakonnas kavatseb Särgava keskenduda kolmele põhiteemale, milleks on korruptsioon, lähisuhtevägivald ning probleemid korteriühistute juhatustes. Särgava möönas, et korruptsioonijuhtumeid on Tallinnas olnud küll ohtralt, kuid kui sellega ei tegele, siis see süveneb ega parane. «Kahtlemata ma mõtisklesin sellele. Aga mõtlesin, et teades enda olemust, siis mina, kui midagi näen, ei pane pead liiva alla, siis ka ütlen, lootes, et sellest kinni võetakse. Tallinn peab saama korruptsioonist puhtaks ja praegu sinnapoole ka siht on,» kinnitas Särgava.

Särgava ei eitanud, et temaga on olnud juttu Tallinna linnavolikogu aseesimehe kohast ning kui see pakkumine talle tehakse, kavatseb ta koha vastu võtta. «See on volikogu kompetentsi küsimus, ja need otsused saavad sündida, kui volikogu nii otsustab,» kommenteeris Särgava.

Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik lükkas ümber jutud, nagu tähendaks see opositsiooni kuuluva Isamaa erakonna aseesimehe Mart Luige taandumist. «Kindlasti ei tule see opositsiooni aseesimehe arvelt,» ütles Terik. See tähendab, et kui Keskerakonna fraktsioon peaks otsustama aseesimehe kohta pakkuda Särgavale, võetakse sellelt ametilt maha seda seni pidanud Toivo Tootsen (KE).

«Neljapäeval on meil fraktsioon koos ja siis, arvan, oleme üksmeelselt nõus teda oma fraktsiooni vastu võtma,» kommenteeris Tallinna linnavolikogu asejuht, keskfraktsiooni kuuluv Toivo Tootsen.

Kuuldusi, et Särgavale on pakutud volikogu asejuhi kohta ehk Tootseni ametit, ei soovinud Tootsen pikemalt selgitada. «Kõigepealt võtame ta fraktsiooni vastu, siis vaatame, millises komisjonis ta osaleda soovib. Võtame samm-sammult,» sõnas ta.

Vastates küsimusele, kas ta on nõus loobuma volikogu asejuhi kohast, ütles Tootsen, et ei soovi sündmustest ette rutata. «Praegu on sellest kõigest vara rääkida.»

«Särgava on väga lugupeetud inimene ja ma arvan, et meie fraktsioonil on ainult hea meel, kui selline inimene meie hulka tuleb,» sõnas Tootsen.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juhatuse ja erakonna volikogu fraktsiooni möödunud nädalal peetud ühisel koosolekul otsustati endine kohtunik Helve Särgava usalduse kaotuse ning koostöö lõppemise tõttu fraktsiooni koosseisust välja arvata.

Talle heideti ette, et ta hääletas koos Keskerakonna ja EKRE saadikutega Tallinna linnaeelarve poolt.