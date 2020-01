Helmed ründasid taas oma valitsuspartnerit Tanel Kiike

Siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helme arutasid täna Tre-raadio saates «Räägime asjast» sotsiaalministeeriumi kampaaniat «Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed».

Martin Helme võttis teema kokku, öeldes, et kui see kampaania on tehtud sotsiaalminister TaneL Kiige heakskiidul, siis ta ei saa ühel hetkel enam sellise ministriga ühes valitsuses olla. Tema sõnul on see kampaania täielik provokatsioon.

Mart Helme lisas, et see kampaania on neile näkku sülitamine ja sellest jääb sügav okas hinge.

«Me oleme selle tegelikult ka selgelt välja öelnud, et me ei saa sellega nõustuda. Kui nemad ütlevad, et meie retoorikaga tuleb neile ühel hetkel piir ette, siis mina ütlen, et meile tuleb piir ühel hetkel ette, kui selliste kampaaniatega jätkatakse,» ütles Mart Helme.

Martin Helme lisas, et ta on sellest kampaaniast rääkinud väga lahtise tekstiga nii peaminister Jüri Ratase kui ka sotsiaalminister Tanel Kiigega.

«Ja see niimoodi ei saa edasi minna. See ei ole meie jaoks vastuvõetav asi. Kui see on midagi, mida ministeerium teeb, sõltumata sellest, mida minister ütleb, siis peab minister selle ministeeriumi kontrolli alla võtma. Kui see on midagi, mida ministri heakskiiduga tehakse, siis ühel hetkel see minister... me ei saa selle ministriga samas valitsuses olla enam. See on nii põhimõtteline asi meie jaoks,» ütles Martin Helme.

Kiik: kampaania on kooskõlas meie koalitsioonileppega

Sotsiaalminister Tanel Kiik. FOTO: Tiina Oja

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul ei saa kindlasti pidada valitsuskriisiks Helmede raadiosaates väljaöeldud ähvardust kampaania jätkamise korral valitsusest lahkuda.

«EKRE poliitikud väljendasid tõesti oma küsimusi seoses selle kampaaniaga selle nädala alguses, kui me Stenbocki majas kokku saime. Ma selgitasin, mis on selle kampaania põhimõtted ja miks on see algatatud. Kampaania on seotud sotsiaalministeeriumi põhimäärusest tulenevate ülesannetega, kuna me tegelema lisaks sotsiaalkaitse ja tervise valdkonnale ka võrdsete võimaluste poliitika koordineerimisega,» ütles Kiik Postimehele.

Ta lisas, et kampaania läheb kokku kolme erakonna koalitsioonilepinguga, mis ütleb, et võimuliit austab kõiki Eesti inimesi, et kõigil oleks siin võimalus elada ja toimetada.

«Mul on tunne, et selles raadiosaates leiti kampaania kohta asju, mida seal ei ole. Kampaania ei suru kellelegi midagi peale, see ei ole mingis mõttes käsitletav propagandana või kellegi väärtushinnangute kujundamisega. See kampaania käsitleb päriselu probleeme. Kampaania eesmärk on rõhutada, et igal inimesel peab olema siin võimalik ennast võrdväärse ühiskonnaliikmena tunda. On see siis tööturul, koolis, ühiskonnaelus kaasa lüües,» ütles Kiik.

Sotsiaalminister lisas, et kui Helmedel on kampaania kohta veel küsimusi, on ta loomulikult valmis neile täiendavaid selgitusi andma.

«Aga veel kord, kampaania eesmärk ei ole kedagi vastandada, kellelegi ühtegi arvamust peale suruda, vaid juhtida tähelepanu päriselu probleemidele ja diskrimineerimise vähendamise vajadusele. Seda on oma koalitsioonilepingutes sõnastanud nii eelmised valitsused kui ka tänane valitsus,» ütles Kiik.

Kampaania kestab 16. veebruarini

Sotsiaalministeerium korraldab 6. jaanuarist 16. veebruarini kestva kampaania «Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed». Kampaania toob tähelepanu keskmesse lood koolikiusamisest, võõrtööjõust, rahvusvähemustest, puudega inimestest ja usulistest veendumustest.

Ministeerium kutsub kampaaniaga üles heatahtlikkusele kõigi inimeste suhtes, et igaüks saaks tunda end turvaliselt ja osaleda ühiskonnaelus.

Oma näo on kampaaniale andnud ka räppar Gameboy Tetris, laulja ja näitleja Sandra Ashilevi, flöödimängija Maarja Haamer ning dirigent Keio Soomelt.