Helmed: kui Tanel Kiik toetab tolerantsikampaaniat, ei saa me temaga ühes valitsuses olla

Siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helme arutasid täna Tre-raadio saates «Räägime asjast» sotsiaalministeeriumi kampaaniat «Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed».

Martin Helme võttis teema kokku, öeldes, et kui see kampaania on tehtud sotsiaalminister TaneL kiige heakskiidul, siis ta ei saa ühel hetkel enam sellise ministriga ühes valitsuses olla. Tema sõnul on see kampaania täielik provokatsioon.

Mart Helme lisas, et see kampaania on neile näkku sülitamine ja sellest jääb sügav okas hinge.

«Me oleme selle tegelikult ka selgelt välja öelnud, et me ei saa sellega nõustuda. Kui nemad ütlevad, et meie retoorikaga tuleb neile ühel hetkel piir ette, siis mina ütlen, et meile tuleb piir ühel hetkel ette, kui selliste kampaaniatega jätkatakse,» ütles Mart Helme.

Martin Helme lisas, et ta on sellest kampaaniast rääkinud väga lahtise tekstiga nii peaminister Jüri Ratase kui ka sotsiaalminister Tanel Kiigega.

«Ja see niimoodi ei saa edasi minna. See ei ole meie jaoks vastuvõetav asi. Kui see on midagi, mida ministeerium teeb sõltumata sellest, mida minister ütleb, siis peab minister selle ministeeriumi kontrolli alla võtma. Kui see on midagi, mida ministri heakskiiduga tehakse, siis ühel hetkel see minister.....me ei saa selle ministriga samas valitsuses olla enam. See on nii põhimõtteline asi meie jaoks.

Sotsiaalministeerium korraldab 6. jaanuarist 16. veebruarini kestev kampaania «Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed». Kampaania toob tähelepanu keskmesse lood koolikiusamisest, võõrtööjõust, rahvusvähemustest, puudega inimestest ja usulistest veendumustest.

Ministeerium kutsub kampaaniaga üles heatahtlikkusele kõigi inimeste suhtes, et igaüks saaks tunda end turvaliselt ja osaleda ühiskonnaelus.

Oma näo on kampaaniale andnud ka räppar Gameboy Tetris, laulja ja näitleja Sandra Ashilevi, flöödimängija Maarja Haamer ning dirigent Keio Soomelt.