Kalle Laanet jätkab Reformierakonna Saaremaa piirkonna juhina

Laaneti sõnul on uuel piirkonna juhatusel püstitatud mitmeid ambitsioonikaid eesmärke, nende hulgas ka 2021. aastal kohalike omavalitsuste valimistel edukas osalemine. Laanet lisas, et valituks osutub poliitik siis, kui valijad usuvad tema plaani ja seda, et ta oma plaani ka teoks teeb. Meie plaan keskendub koolieelsele tasuta haridusele, energiakindlusele ja ühendustele.