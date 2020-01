Isamaa Harjumaa piirkond valis uue juhatuse.

Piirkonna senine esimees Erik Sandla ütles, et uus juhatus võtab endale vastutuse 2021. aasta kohalike valimiste eest. «Uue juhatuse eesmärk peab olema, et Isamaa valimisnimekiri oleks väljas igas Harjumaa omavalitsuses. Kindlasti pingutame selle nimel, et meie liikmed oleksid kursis kõigi kohaliku elu puudutavate küsimustega,» ütles Sandla.