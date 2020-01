EKRE jäi vahele keelatud annetustega

Juriidilistelt isikutelt, täpsemalt kahelt osaühingult sai erakond kokku 700 eurot. Kokku annetati erakonnale neljandas kvartalis 13 211 eurot, selgub erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK) esitatud andmetest.

ERJK andmete järgi erakonnale 600 eurot rahaliselt annetanud DIXI EXPORT OÜ esindaja Lauri Jürgenson kuulub ise ka ERKEsse. Tema ettevõtte tegevusalaks on metsamajandust abistavad tegevused. «On jupikaupa antud, jah,» kinnitas Jürgenson.

Osutades tähelepanu, et tegu on erakonnaseaduse rikkumisega, märkis ta, et raha polnud erakonnale, vaid ajalehele firma reklaami eest maksmiseks. «Mul oli süsteem väga lihtne: ajaleht kirjutas mulle arve, mina maksin arve ja sain selle eest reklaami. Kõik peaks olema õige,» selgitas ta.

Seda, miks ERJK-le esitatud aruannetes on märgitud see rahaliseks annetuseks, ei osanud ta selgitada. «Äkki on mingi viga, sest asi käis ametlikult läbi arve.»

ERJK juhi Liisa Oviiri sõnul on tegemist igal juhul keelatud annetusena ning erakonnale tehakse märgukiri summa tagasi kandmiseks.

«See on seadusega selgelt keelatud ja kui ta on annetusena tehtud, siis tegelikult olnuks erakonna kohustus see koheselt tagasi kanda. See ei ole piiripealne juhtum,» sõnas Oviir.

Lisaks Jürgensoni ettevõttele on rahaliseks annetuseks märgitud 100 eurot osaühingult Vanamurru mets. Ettevõte tegeleb samuti metsamajandust abistava tegevusega.

Helme: parandame aruanded ära

EKRE asejuht, rahandusminister Martin Helme selgitas, et erakond on saanud tulu ka majandustegevusest, millest üks osa on näiteks reklaami müük EKRE portaalis Uued Uudised. «Seda saab müüa ka juriidilistele isikutele. Võimalik, et silmas on peetud seda tulu ja see on kuidagi valesti vormistatud,» märkis Helme.

Pisut hiljem selgitas Helme välja arusaamatuse põhjuse: tema sõnul on tegemist tuluga erakonna varalt, mis on ERJK-le esitatud aruandes valesti vormistatud. «Parandame aruanded ära,» lubas Helme.