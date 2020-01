Yana Toomi assistendiks saab endine Läti eurosaadik

Yana Toom ütles Postimehele, et tema assistent Jevgeni Tamme lahkub 20. jaanuaril ametipostilt. Tamme lahkub, kuna soovib pooleli jäänud kõrgharidust ära lõpetada. Toomi sõnul muutis asja keeruliseks, et Euroopa Parlamendi süsteemis assistentidele keegi kojulendu kinni ei maksa. «Isegi Brüsseli palgaga on see päris valus. Ta otsustas, et tema (Tamme- toim.) prioriteediks on õppimine ja pärast vaatame edasi,» selgitas Toom assistendi lahkumist.

«Mina pole kunagi väliskomisjonis olnud, kuid poliitiliselt on see mulle väga huvitav,» täiendades, et Mamikins on igati teretulnud, kuna on seal olnud ning teab kontakte. Toom on praegu ka Iraagi delegatsiooni liige, nüüd, kui Lähis-Idas on eriti kõrged pinged, on tal vaja head partnerit. «Mul on vaja inimest, kes teeb endale asjad selgeks ja aitab ka mul seda teha,» ütles Yana Toom.