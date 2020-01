Viimsi võimuliit näeb üksmeelselt uue vallavanemana Illar Lemettit

Endine maaeluministri kantsler Illar Lemetti kohtus eile Viimsi valla koalitsiooniga. Kohal oli 15 inimest ning kohtumise lõpuks otsustasid kõik võimuliidu erakonnad anda Lemettile oma toetuse. Kuna Reformierakond on Viimsis võimul koos Isamaa ja sotsiaaldemokraatidega, siis on neil ka volikogus kindel enamus.

Viimsi volikogu liige Märt Vooglaid (Reformierakond) ütles, et Lemetti jättis talle väga hea mulje. «Koalitsiooni poolt sai ta ühehäälse toetuse, järelikult oskas,» selgitas Vooglaid.

Kuna Viimsi vald on valimistsükli ajal juba kolmanda vallavanema otsingutel (eelmine vallavenam Laine Randjärv sai pärast Siim Kallase riigikokku minekut ametisse eelmise aasta veebruaris - toim.), siis nentis Vooglaid, et Siim Kallas (Reformierakond) on viimsilastel väga hea sõnaga meeles. «Ja teise vallavanemaga läks poole aasta eest asi natuke nagu veerema,» jätkas Vooglaid ja lisas, et Viimsi piirkonna Reformierakond pole sagedaste juhivahetuste üle õnnelik. «Kuid ma arvan, et Illar Lemetti võiks tõesti olla oma konstruktiivsuse, vaoshoituse ja töökogemusega hea kandidaat Viimsile,» kiitis Vooglaid vanemakandidaati.

Ta märkis, et Lemettit ootab ees raske aeg, sest tal tuleb kahe aastaga oma lubadused ellu viia: «Eelmise aasta jooksul panime kokku Viimsi tegevuskava ning nüüd on vaja lubadused ellu viia. Aega on vähe.»

Isamaa esindaja Mari-Ann Kelam tunnustas, et Lemetti oli kodutöö ära teinud. «Seda oli huvitav näha, et ta oli juba kodutööd teinud, juba ette valmistanud ennast,» selgitas Kelam. Ka temale jättis Lemetti kena ja mõistliku mulje. «Ma arvan, see amet, millesse ta astub, ei ole kerge,» nentis Kelam.

Tema sõnul on eriti keeruline see, et Lemetti tuleb aasta jooksul juba kolmanda vallavanemana ning ootused temale on kõrged. «Aga tundub, et temast saaks hea vallavanem,» tunnustas Kelam Lemettit ja lisas, et kui Lemettil on olemas iseseisev mõtlemine ja ta ei ole käsutäitja, siis on kõik väga hästi. «Eks me näe, kas tal on ka mehelikkust seista oma ideede eest – meil on keeruline piirkond,» selgitas Kelam.