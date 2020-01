Väliskomisjon toetab USA-Iraani konflikti lahendamist rahvusvahelise õiguse alusel

Komisjoni esimehe Enn Eesmaa sõnul on oluline pinged Lähis-Idas maandada ning konflikti arenemist vältida. Ta märkis, et Eesti toetab oma liitlast Ameerika Ühendriike ning jälgib arenguid piirkonnas.

Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson rõhutas samuti rahvusvahelise õiguse ning sellel põhineva maailmakorra olulisust. «Reeglitel põhinev maailmakord ning rahvusvahelisest õigusest kinnipidamine on see, mis saab tagada stabiilsuse Lähis-Idas,» rääkis Mihkelson. «Eesti kui väikeriigi huvi on, et rahvusvahelise õiguse murenemise kaudu ei satuks ohtu meie enda julgeolek,» lisas ta.