Ratas: lähiajal pole Eesti-Vene piirileppe ratifitseerimine tõnäoline

Venemaa riigiduuma väliskomitee esimees Leonid Slutski ütles detsembri keskel, et nähtavas tulevikus, on sel Eesti-Vene piirileppel šanss saada ratifitseeritud.

«Ma ei võta seda väga tõsiselt, sest aastad on näidanud, et tegelikult ei ole olnud Venemaa riigiduumal seda huvi. Pigem on sellest loobutud,» kommenteeris Ratas.

Piirilepet Eesti ja Venemaa vahel peab Ratas aga vajalikuks. «Konkreetsus, selgus on parem, seda on vaja. Aga ma ei usu, et lähiaastatel see saaks olema väga tõenäoline,» sõnas Ratas.