Ratas: Eestil on kompetents julgeolekunõukogus keerulistel teemadel sõna võtta

«Ei ole mingi saladus ka see, et järgneval 24 kuul saab Eesti seal päris tugevasti kogemusi ja loomulkult vajab see väga palju diplomaatilisi oskusi,» lausus Ratas.

«Ma arvan, et Eesti on oma positsiooni iga aastaga rahvusvahelises suhtluses tõstnud ja kompetentsi on meile tulnud juurde,» ütles Ratas.

«Kui me võtame oma julgeolekunõukogu eesmärgid, siis üks eesmärk on rahvusvahelisel õigusel põhinev maailmakord,» ütles Ratas.

Iraani kõrge kindrali tapmise kohta USA poolt ütles Ratas, et siin usaldab valitsus oma kõige strateegilisema, lähedasema liitlase informatsiooni, kelleks on Ameerika Ühendriigid.

«Kui me võtame need sündmused, mis on eelmise aasta lõpus juhtunud, kus on pommitatud just USA sõjaväebaasi Iraagis, kus on saanud löögi USA saatkond, siis need on väga konkreetsed juhtumid ja ma kindlasti usaldan meie liitlase hinnangut selles, et siin oli vaja võtta kasutusele enesekaitsemeetmed,» sõnas peaminister.