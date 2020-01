Kaia Iva lahkus protestiks pensionireformi vastu Isamaast

20 aastat erakonna liige olnud Kaia Iva ei pea vastuvõetavaks, et pensionisüsteemi hakatakse nõrgestama. «Ma olin viimases valitsuses sotsiaalkaitse minister ja seetõttu kursis ja kokkupuutes pensioniteemadega. Kuna nüüd on väga kindlalt välja öeldud, et minu endine koduerakond pensionireformist ei tagane, siis see otsus nii sai tehtud,» ütles Iva kolmapäeval ERRile.

Iva selgitas Postimehele, et pensioni teise samba vabatahtlikuks tegemine nõrgestab teist sambasüsteemi ning kuna esimene ja teine sammas on loodud koos tervikuna, nad täiendavad teineteist, siis ühe osa vabatahtlikuks muutmine nõrgestab kogu terviksüsteemi.

«Nõrgestab ka seda osa, kes sellesse süsteemi alles jäävad ja seetõttu on minu meelest see sügavalt väär samm,» lisas Iva. Ta lisas, et vabatahtlikke investeerimisvõimalusi on praegu Eestis piisavalt ning avaldas lootust, et inimesed hakkavad neid ka rohkem kasutama.

«See, et teist sammas parandatakse või kohendatakse, on vajalik, aga kindlasti ei ole vajalik ega õige teha seda vabatahtlikuks,» lisas Iva.

Küsimusele, kas Iva on nüüdseks endise Isamaa liikmena aru saanud, miks üldse pensionireformi oli vaja teha, vastas ta, et ei soovi seda kommenteerida.

Iva sõnul oli tal Isamaas pensionireformi teemal mõttekaaslasi ja neile jääb ta pöialt hoidma, kirjutab ERR. «Praegu see minu käik näitab ka seda, et ma näen, et erakonnasisene dialoog selles osas ei ole vilja kandnud,» lisas ta Postimehele.

«See ei olnud nüüd küll üllatus, et Kaia Iva sellise sammu ette võttis,» kommenteeris Isamaa juht Helir-Valdor Seeder. Ta meenutas, et juba paar aastat tagasi taandas Iva end aktiivsest erakondlikust tegevusest. «Tema seisukohad pensionisüsteemi osas erinevad erakonna seisukohtadest ju väga oluliselt ja mitte ainult pensionireformi, teise samba vabatahtlikuks tegemise osas, vaid juba riigikogu eelmises koosseisus,» selgitas ta. «Selles mõttes oli see [erakonnast lahkumine – A.P.] loogiline samm, midagi enamat sellega tagant otsida ei olegi põhjust ja mõtet,» lisas Seeder.