Graafik ⟩ Kõige usinamad ja kasinamad kohalkäijad ning sõnavõtjad riigikogus

Ülevaatest selgus, et riigikogus enim sõna võtnud poliitikute seas on suurem osa just opositsiooni kuuluvaid parlamendisaadikuid: sotsiaaldemokraate ja reformierakondlasi. Enim on sõna võtnud Jürgen Ligi Reformierakonnast, kes 79 kohal käidud istungil võttis kokku sõna 194 korda. Talle järgneb erakonnakaaslane Urmas Kruuse, kes 148 sõnavõtuga on ka ühtlasi üks aktiivsemate kohalkäijate seas. Koalitsioonisaadikutest paistavad sõnavõttude arvukusega silma Peeter Ernits EKREst ning riigikogu rahanduskomisjoni juht Aivar Kokk Isamaast.