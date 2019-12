Presidendi ja valitsuse traditsiooniline aastalõpukohtumine jäi ära

Peaminister Jüri Ratas ei osale ka veebruaris Viljandis toimuval Vabariigi aastapäevale pühendatud presidendi vastuvõtul. Ehkki kutsed pole veel ametlikult osalejatele saadetud, on lisaks Ratasele teatanud ka EKRE rahandusminister Martin Helme, et ei osale vastuvõtul. «Tuleb ikka väga tõsiselt küsida, mida on teinud valesti kutsuja, et esimest korda taasiseseisvumise ajal jätab peaminister vastuvõtule minemata,» on Helme öelnud. Samas on Keskerakonda kuuluv sotsiaalminister Tanel Kiik teatanud, et tema osaleb presidendi vastuvõtul.