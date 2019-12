Poliitikasaated: Helme võib peagi siseministri kohalt lahkuda

«Väidetavalt on nüüd valitsuse püsimajäämise hind see, et Mart Helme taandub õige pea siseministri positsioonilt ja lahkub erakonna esimehena riigikogusse,» vahendab ERR-i uudisteportaal Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau poolt pühapäeval R2 saates «Olukorrast riigis» öeldut.