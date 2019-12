Koalitsioon võib pensionireformi eelnõu siduda valitsuse usaldushääletusega

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) ütles Postimehele, et pea tuhande muudatusettepanku läbi hääletamine ning kui opositsioon võtaks kogu aeg ka pause, kestaks hääletamine mitu päeva. Kokk lisas, et praegu on kavas arutada muudatusettepanekute tegijatega läbi kõik nende parandused, et siis näha, kas võetakse need ise tagasi.

«Muidugi enne seda me vaatame kõik ettepanekud läbi, arutame advokaatidega, fondihalduritega ning üritame viia kõik seadusega vastavusse,» mainis Kokk ja lisas, et kui on arutelu, siis on valitsusel juba kondikava valmis, milliseid muudatusettepanekuid nad võtavad sisse ja milliseid mitte. «Nii opositsiooni ja koalitsiooni eesmärk on see, et sellest saaks parim seadus. Et kõik riskid maandada nii inimestel kui ka pensionifondidel,» vastas Kokk küsimusele, kas opositsioon võiks arutelust keelduda.