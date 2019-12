Otsepilt ⟩ Kiik ja Ratas selgitavad riigikogu infotunnis viimastel päevadel toimunut

Ratasele avaküsimuse esitanud Reformierakonna juht Kaja Kallas uuris esmalt Soome peaministrit ja valitsust solvanud siseminister Mart Helme välja pigistatud vabandusest, mis tema hinnangul ei olnud siiras. Ta meenutas, mida Helme eile ajakirjanikele ütles: «Selleks peab ikkagi tõsine põhjus olema. Siis ma peaks olema ikkagi sihilikult teinud midagi niisugust, mis tõepoolest on vabandust [palumist] väärt. Ma ei ole sihilikult midagi sellist teinud,» selgitas ta.

Ratas ütles, et ei edastanud Soome peaministrile Sanna Marinile mitte ainult siseministri vabanduse, vaid palus ka ise selle eest vabandust. Ratas lisas, et talle tundus esmaspäeval, et Helme vabandus oli siiras.