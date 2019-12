Martin Helme ei ilmunud korruptsioonivastase erikomisjoni istungile

Komisjoni esimees Katri Raik (SDE) ütles Postimehele, et minister pole kohale tulnud teist nädalat järjest. «Teatas kaks ja pool tundi enne, et ta ei tule,» rääkis Raik. Järgmine kord kutsutakse Helme korruptsioonivastase erikomisjoni istungile jaanuarikuus.

Komisjoni esimehe sõnul on pea kõik liikmed hääletanud selle poolt, et Martin Helme tuleks kohale ja annaks selgitusi Aidu tuulepargi vaidluses. «Kindlasti peab minister komisjoni ette tulema. Küsimusi on liiga palju õhus ja tuleb mõista, millised on ministri motiivid Aidu tuulepargi arendamisel,» lausus Raik ja lisas, et neid küsimusi on hulgi, millele minister peab selgitusi jagama.