Video ⟩ Helme palub Soome peaministrilt vabandust Ratase suu kaudu

Helme ütles, et tema laused ei olnud mitte alandavad, vaid tunnustavad. «Seda saab tõlgendada kui tunnustust, et madalalt sotsiaalselt tasandilt on võimalik töötada end üles tipp-poliitikasse,» ütles Helme. «Kui keegi on seda valesti mõistnud tänu Eesti ajakirjanduse rõhuasetustele, siis tõepoolest ma tahan öelda, et ma palun Soome peaministrilt vabandust, kui see valestimõistmine on võimendunud ka Soomes.»

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles ajakirjanikele, et ta räägib täna Soome peaministri Sanna Mariniga ning edastab talle Helme vabandussõnad.

Siseminister Helme pani pühapäevases raadiosaates kahtluse alla Soome peaministri Sanna Marini ja uue valitsuse pädevuse täitevvõimu tööga toime tulla: «Ja ma tuletaksin meelde ikkagi [Nõukogude Venemaa esimese juhi] Vladimir Uljanov-Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister, või kuidas ta ütles. Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige.»

Samuti kahtles Eesti siseminister, kas Soome uus valitsus suudab ikka seista oma riigi huvide eest.

Helme väljaöeldut on kritiseerinud mitmed koalitsioonikaaslased. Keskerakondlane Enn Eesmaa sõnul oli Helme kommentaar kohatu. «Mida selline tüüp teeb riigi valitsuses, on omaette küsimus, aga seal ta on, ja ainus, millega annab ennast lohutada, on see, et iga õukonna juures peab olema oma narr,» kirjutas keskerakondlane Yana Toom sotsiaalmeedias. Isamaa liige, välisminister Urmas Reinsalu tõdes kommentaaris, et Helme sõnavõtud Soome valitsuse ja peaministri kohta oleksid võinud olemata jääda. Peaminister Jüri Ratas teatas aga, et ootab kõigilt valitsuse liikmetelt austavat koostööd Soome ametikaaslastega.