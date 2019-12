Reformierakond esitas pensionireformi eelnõule 739 muudatusettepanekut

Parlamendi rahanduskomisjoni reformierakondlasest aseesimehe Maris Lauri sõnul ei näidanud koalitsioon mingit soovi sisuliseks aruteluks, mistõttu kasutab Reformierakond kõiki võimalikke vahendeid, et takistada seaduse vastuvõtmist.

Rahanduskomisjoni liige Andres Sutt lisas, et kuna valitsuse eelnõu on kõlbmatu, siis arukate, vajalikke ja sisuliste muudatuste tegemiseks on mõistlik edaspidi tegeleda Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide neljapäeval riigikogu menetlusse antud eelnõuga.