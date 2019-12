Opositsiooni hinnangul ei saa Mart Helme valitsuses jätkata

«Ja ma tuletaksin meelde ikkagi [Nõukogude Venemaa esimese juhi] Vladimir Uljanov-Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister, või kuidas ta ütles. Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige,» edastas ERR Helme öeldut.

Helme väljaöeldut on kritiseerinud ka näiteks Keskerakondlane Yana Toom. «Mida selline tüüp teeb riigi valitsuses, on omaette küsimus, aga seal ta on ja ainus, millega annab ennast lohutada on see, et iga õukonna juures peab olema oma narr,» kirjutas ta sotsiaalmeedias. Isamaa liige, välisminister Urmas Reinsalu tõdes kommentaaris, et Helme sõnavõtud Soome valitsuse ja peaministri kohta oleksid võinud olemata jääda. Peaminister Jüri Ratas teatas aga, et ootab kõigilt valitsuse liikmetelt austavat koostööd Soome ametikaaslastega.