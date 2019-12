Otsepilt: ⟩ Riigikogu asub järgmise aasta eelarvet vastu võtma

Istungile eelnenud riigikogu infotunnis vastasid parlamendisaadikute küsimustele peaminister Jüri Ratas, välisminister Urmas Reinsalu ja rahandusminister Martin Helme.

Ühe suure teemaga räägiti infotunnis pensionireformist. Rahandusminister Helme selgitas kogumispensioni teisest sambast väljavõtmise korda, kinnitades, et summa kuni 10 000 eurot on korraga välja makstav. «Kolm korda aastas, nii nagu praegu on fondide vahetamine, siis ka fondidest väljumine on samadel kuupäevadel ja sama moodi,» ütles minister. «Ja kui nüüd summa ületab 10 000 eurot, siis kõik see, mis sellest 10 000 suurem on, makstakse välja tõepoolest kahes võrdses osas järgmisel kolmel korral, kui see väljavõtmine oleks,» sõnas minister.

Ta tõi näiteks, et kui inimesel on 12 000 eurot teises sambas, siis esimesed 10 000 eurot saab ta kätte korraga ja järgmised 2000 eurot saab ta kätte kahes osas: 1000 ja 1000 eurot. «Aga kui tal on näiteks 200 000 eurot, siis esimesed 10 000 saab kätte korraga ja järgmised 95 000 ja 95 000 saab kätte aasta jooksul kahes järgnevas makses. Ehk siis tõepoolest on seal vahe sees,» lisas Helme.

Rahandusminister selgitas, et eelnõu koostajad on silmas pidanud fondide või pankade muret, et kui summad on väga suured, siis tuleb inimestele anda veidi pikem aeg nende osakute rahaks muutmisel. «Kui nad peavad väga kiiresti väga suuri summasid rahaks muutma sellisel moel, siis võib selle osaku hind sattuda hinnasurve alla. See on tegelikult väljavõtja kaitseks ja ka nende inimeste kaitseks, kes jäävad edasi teise pensionisüsteemi, et me ei tekitaks nende fondiosakute n-ö kiirmüüki niisugusel moel ega tekitaks survet sellele hinnaalanemisele,» märkis Helme.

Veel ütles rahandusminister, et 10 000 eurot on oluliselt suurem number, kui on keskmine praegune fondiväärtus, mis on umbes 6000 eurot, või on fondiväärtus mediaan ehk siis pooled sellest on suuremad ja pooled väiksemad ning mediaanväärtus on 4500. «Ehk siis on arvestatud, et laias laastus keskmisest fondiosakust, mis välja võidakse võtta, on see kaks korda suurem summa.»