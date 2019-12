Helme põllumeestele: kui te rahul ei ole, siis järgmises eelarves ei võitle teie eest keegi

Kas Toompeale tulevad põllumehed peaks olema rahul 10,3 miljoni euro suuruse üleminekutoetusega?

Arvan, et põllumehed peaksid ikkagi olema sellega rahul, et nii keerulises eelarveseisus on suudetud nende peale nii palju mõelda, et see summa välja ajada. See oleks küll väga kurb, kui nad seda ei suudaks tunnustada. Ja ütleks ka seda, et kui nad homme (täna – toim) tulevad siia ja ütlevad valitsusele, et see pingutus, mis me oleme teinud selle raha eraldamiseks, neid ei rahulda, siis ma ütleks niimoodi, et järgmiste eelarveläbirääkimiste ajal neil kindlasti ei ole valitsuse laua taga ühtegi inimest, kes nende raha eest võitleks.

See on ju lausa ähvardus neile?

Ei, see ei ole ähvardus. Ma lihtsalt ütlen, et inimesed peavad aru saama sellest, mis on eelarve tegemise kontekst. Meil oli vaja eelarve tegemise kontekstis kärpida 150 miljonit eurot. Iga sendi pärast käis tõsine kaalumine, tõsine vaidlus. Me tahtsime tõsta palkasid rohkem, suuremat teadusrahastust, suuremat pensionitõusu. Arvestades seda tausta, see eelarve, mis me sellisel kujul kokku saime, on väga hea saavutus. Ja see, et suutsime ka eelarve lugemise käigus arvestatava summa põllumeestele leida – viis miljonit võib tunduda 11 miljardi juures väike raha, aga eelarve läbirääkimistel on see väga suur raha –, on väga suur asi.