Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tegi esmaspäevasel istungil kokkuvõtteid sügisistungjärgul toimunud kuulamistest ja leidis, et GRECO soovitused kõrgemate ametiisikute poliitiliste nõunike kohta on igati asjakohased ja nende rakendamisega tuleb järjekindlalt tegeleda.

«Korruptsioonivastane erikomisjon on nende soovituste järjekindlaks rakendamiseks valmis koostööks ja toetab erinevate asutuste ja organisatsioonide tööd sel teemal,» ütles komisjoni esimees Katri Raik. Ta lisas, et komisjon peab vajalikuks laiendada poliitiliste nõunike mõistet.

Komisjoni aseesimehe Marek Jürgensoni sõnul on läbipaistvus ja selgus kõrgemate ametiisikute puhul loomulik. «Seda on lihtsam tagada ja järgida, kui reeglid on kõigile üheselt selged,» ütles Jürgenson.