Sotsiaaldemokraatide volikogu uus esimees on Eiki Nestor

Nestori sõnul küsitakse tema käest üha sagedamini, et kui kaua Eestis see tsirkus veel kestab. «Olles küll tänase koalitsiooniga sügavas opositsioonis, on mul sellise küsimuse üle väga kurb meel, sest valitsus tapab rumalate ja ülbete otsustega inimeste usaldust omaenda riigi vastu,» ütles Nestor.

„Eesti edu on toetunud inimeste usaldusele Eesti Vabariigi vastu. Viimase poolaasta jooksul on seda usaldust asutud ühemõtteliselt hävitama. Kõige häbiväärsem on, et usku oma riiki õõnestab ja murendab võimul olev koalitsioon eesotsas valitsuse liikmetega,« seisab avalduses. „Head inimesed, ärgem luba õõnestada usaldust iseseisva Eesti riigi vastu!»