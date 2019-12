Indrek Saar valitsusele: rumala tee on ta enese silmis õige, aga tark võtab nõu kuulda

Tartu loomemajanduskeskuses peetud kõnes tõi Saar esile värske uudise, et Eesti kooliharidus on maailma arvestuses tipptasemel. «See annab nii vajalikku lootust ja usku, et me suudame targa ühiskonnana peatada populismi pealetungi ja hoida arvamusvabadusele rajatud õigusriiki ja demokraatiat,» ütles Saar.

Samas ei tasu tema sõnul EKREst lähtuvat ohtu alahinnata. «Üks EKRE minister seadis ohtu inimeste elu ja tervise, püüdes takistada talle alluvate ametkondade tööd. Rahandusminister Helme on veel uljamalt ette võtnud ametid, mis alluvad teistele ministritele. Oma tegevusega võib ta seada ohtu meie riigi ja NATO idapiiri julgeoleku,» rääkis Saar. «Jüri Ratas püüab avalikkust veenda, et see on kõigest kogenematus. Üha enam tundub mulle, et vastupidi, see on teadlik ja süsteemne tegevus Eesti riikluse ja meie liitlassuhete nõrgestamiseks. Rünnatakse Eesti riigiameteid ja riigiametnikke, kelle panus ja pühendumus on meie riigi usaldusväärsuse alus, rünnatakse vähemusi, keda riik on kohustatud kaitsma. Halvustatakse meie partnereid ja liitlasi…Peaminister pöörab pea kõrvale.»

Pikemalt peatus sotsiaaldemokraatide liider pensionisüsteemi lõhkumisel, kus valitsus on ilmutanud täielikku ükskõiksust majandusteadlaste ja ekspertide hoiatuste suhtes, et seda kõike tehakse tulevase heaolu ja laste arvel. «Lisaks hoiatab riigikontroll, et kavandatav teise pensionisamba lammutamine ohustab ka tänaste eakate pensione, piirates võimalusi nende suurendamiseks,» sõnas Saar.

«EKRE juhtide diktaatorlikud käitumismallid ei ole praeguseks vist enam üllatavad, aga õõvastav on näha, et ka ülejäänud valitsuses osalejad jagavad üha enam sama suhtumist,» rääkis Saar. «Tahan südamest loota, et nii Jüri Ratas kui Helir-Valdor Seeder leiavad Kristuse sündimise pühade ajal selle hetke, et korraks peatuda ja mõelda, kuhu nad meie riiki tüürivad. Kelle ja mille teenistusse nad on end andnud ja millest nad on valmis võimu nimel üle astuma? Ütlevad ju ka Salomoni õpetussõnad: *rumala tee on ta enese silmis õige, aga tark võtab nõu kuulda.* Jüri, veel ei ole hilja.»