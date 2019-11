Ratas rahustas kantslereid: põhjendamatut poliitilist sekkumist kartma ei pea

Ratas toonitas, et valitsuse sõnum riigiteenritele on ühene ja selge: riigiametnikud peavad vajadusel juhtima seaduserikkumistele õiguskaitseorganite tähelepanu ning saavad teistest probleemsetest olukordadest teavitada oma juhti, riigisekretäri või peaministrit. «Põhjendamatut poliitilist sekkumist nad oma töös kartma ei pea,» lisas ta.

«Ma allkirjastasin just siin teie ees otsuse number 510 ja vabastasin peaministri ettepanekul ametist maaeluminister Mart Järviku. Aga ma ei taha täna üleüldse rääkida Mart Järvikust. Ma ei taha ka Illar Lemettist rääkida rohkem, kui tema ees vabandada. Selle eest, kuidas tema riik on temaga täna käitunud,» ütles Kaljulaid.

Riigipea sõnul said Eesti riiki teenivad inimesed valitsuse otsusega teada, et kui nad kaitsevad õigusriiki, lähtuvad ametnikueetikast ja ametivandest ja juhivad tähelepanu poliitikute möödalaskmistele, siis saab neist valitsuse jaoks juhtimisprobleem.

Ta märkis, et valitsus tegi maaeluministeeriumi kantsleri ametist vabastamise otsusega omaenda ja ühe ministri probleemist terve ühiskonna probleemi ning see jääb talle sügavalt arusaamatuks ja vastuvõetamatuks.

«Kantsler kaitses riiki poliitikute omavoli eest. Formaaljuriidiliselt on kindlasti võimalik tänast sammu põhjendada. Samamoodi tegi kantsler kindlasti samme, mis on võib-olla kellegi jaoks kaheldavad. Tõepoolest, ka minule on riigi tippametnikud seda muret väljendanud,» ütles Kaljulaid.