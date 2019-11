Prokuratuur: Lemetti pöördus kahtlustega meie poole juba septembris

Prokuratuuri sõnul pöördus Illar Lemetti oma kahtlustega prokuratuuri septembris – see on oluliselt varem kui teema ajakirjanduses tõusetus. «Tunnustame tema julgust õiguskaitseasutuste poole pöörduda, sest vaid nii on võimalik kontrollida korruptsioonikahtlusi ja vajadusel sekkuda,» lisas prokuratuur teates.