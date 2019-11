Valitsus vabastas maaeluministeeriumi kantsleri ametist, president palus talt selle eest vabandust

«Ma allkirjastasin just siin teie ees otsuse number 510 ja vabastasin peaministri ettepanekul ametist maaeluminister Mart Järviku. Aga ma ei taha täna üleüldse rääkida Mart Järvikust. Ma ei taha ka Illar Lemettist rääkida rohkem, kui tema ees vabandada. Selle eest, kuidas tema riik on temaga täna käitunud,» ütles Kaljulaid.

Riigipea sõnul said Eesti riiki teenivad inimesed tänase valitsuse otsusega teada, et kui nad kaitsevad õigusriiki, lähtuvad ametnikueetikast ja ametivandest ja juhivad tähelepanu poliitikute möödalaskmistele, siis saab neist valitsuse jaoks juhtimisprobleem.

«On lubamatu, et ministri ebakompetentsusele ja võimalikule korruptsioonile tähelepanu juhtinud riigi tippametnikust tehakse poliitilise kauplemise osa. Kui selline käitumine muutub mustriks, siis on meil kõigil põhjust muret tunda,» ütles riigipea.

Ta märkis, et valitsus tegi maaeluministeeriumi kantsleri ametist vabastamise otsusega omaenda ja ühe ministri probleemist terve ühiskonna probleemi ning see jääb talle sügavalt arusaamatuks ja vastuvõetamatuks.

Vastates küsimusele, kas tänaste sündmustega algab Eestis niinimetatud ametnike suukorvistamise ajajärk, vastas Kaljulaid, et ta seisab selle eest, et seda ei juhtuks.

«Kantsler kaitses riiki poliitikute omavoli eest. Formaaljuriidiliselt on kindlasti võimalik tänast sammu põhjendada. Samamoodi tegi kantsler kindlasti samme, mis on võib-olla kellegi jaoks kaheldavad. Tõepoolest, ka minule on riigi tippametnikud seda muret väljendanud,» ütles Kaljulaid.

Ta avaldas lootust, et valitsuse tänastest sammudest ei kujune mustrit. «Ma panen seda valitsuse ja riigikogu liikmete südamele. Riigikogul on siin riigis kõik tööriistad, mida on vaja selleks, et niimoodi ei läheks. Riigikogu käes on vabariigi valitsuse ministrite tööpostid ja nende püsimine nendes ametites,» ütles president.