Riigikogu võttis menetlusse eelnõu vesiviljeluse saastetasude kohta

Keskkonnakomisjon soovib sätestada erisuse, mille kohaselt saastetasu ei nõuta, kui keskkonnatasude seaduses nimetatud aineid ja ühendeid heidetakse veekogusse, põhjavette või pinnasesse vesiviljelustegevuse tulemusena ja ei ületata veeloaga kehtestatud keskkonda minevaid saasteainete koguseid aastas, teatas riigikogu pressiteenistus BNSile.

Komisjon leiab, et kuna Eesti vesiviljelussektor on väike, on ka kasvandustest tulenev keskkonnakoormus madal.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et Eesti naaberriigid ei rakenda selliseid saastetasusid vesiviljelusele ning see paneb Eesti vesiviljeluse sektori ettevõtted ebavõrdsesse konkurentsiseisu, eriti keeruline on olukord ajal, mil maailmaturu müügihinnad on omahinnast madalamad.