Riigisekretär esitab neljapäeval Järviku uurimise kokkuvõtte Ratasele

Vastates küsimustele, mis puudutasid maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti teenistusest vabastamist, sõnas Helme, et kui mõnel riigiametnikul on kahtlusi, et minister teeb midagi seadusevastast, tuleb selle kohta esitada kuriteoteate vastavatele õiguskaitseorganitele.

«Antud juhul ei ole seda toimunud. Antud juhul on toimunud dokumentide lekitamine, kusjuures – nii palju kui mina olen aru saanud – on lekitatud dokumente valikuliselt. Ma arvan, et see ei ole kõige eetilisem tegu. Ma arvan, et ka ministril peaks olema selles suhtes mingisugune oma sõna öelda. Ja kui see töö, koostöö ei suju, siis valitsus arutab küsimust, mis on valitsusse toodud, kuulab ära ministri põhjendused ja langetab seejärel otsuse,» ütles Helme.